Rosja: Reakcja prokuratury po słowach lekarki o wzroście zakażeń

W obwodzie orłowskim w europejskiej części Rosji prokuratura rozpoczęła postępowanie sprawdzające po wypowiedzi lekarki, która wyraziła obawę przed wzrostem zakażeń wśród głosujących 1 lipca. Rosjanie pójdą wtedy na głosowanie w sprawie zmian w konstytucji.

Zdjęcie Lekarka ujawniła, że w Rosji są problemy ze statystyką dotyczącą koronawirusa /Stanislav Krasilnikov/TASS /Getty Images

Lekarka Wiktora Adonjewa, zajmująca stanowisko głównego lekarza zakaźnego w obwodzie orłowskim i szefowa lokalnej placówki medycznej, oceniła w wywiadzie prasowym, że po głosowaniu 1 lipca wzrośnie w Rosji liczba zakażeń koronawirusem. Ostrzegła, że w regionie nie ma już wolnych miejsc szpitalnych.

"U mnie zostało 20 miejsc i zamknę dziś szpital. (...) Kto chce, niech głosuje, ale w mieście nie ma już łóżek szpitalnych" - ostrzegła.

Lekarka tłumaczyła, że do szpitali trafiają ludzie w podeszłym wieku, po tym, gdy "masowo wychodzą na zewnątrz" i że po minionych świętach wielkanocnych, gdy starsze kobiety szły do cerkwi święcić pokarmy, szpitale odnotowały duży napływ chorych.

Adonjewa powiedziała, że w Rosji są problemy ze statystyką dotyczącą koronawirusa i że w różnych regionach prowadzona jest ona w odmienny sposób.

Postępowanie po wywiadzie

Po wywiadzie, który ukazał się na portalu Orłowskije Nowosti, miejscowa prokuratura rozpoczęła postępowanie sprawdzające. Zapowiedziała, że skontroluje, czy przy organizowaniu pomocy lekarskiej w miejscowych placówkach ochrony zdrowia przestrzegane są niezbędne wymogi.

Redaktor naczelny portalu Denis Wolin powiedział mediom, że miejscowi urzędnicy domagali się usunięcia części wywiadu, ale redakcja odmówiła.

Miejscowi lekarze są u kresu sił

Lekarka tłumaczyła w wywiadzie, że niedawno trafiało do szpitali w obwodzie orłowskim 30-35 osób w ciągu doby, a wypisywano ze szpitali - nie każdego dnia - od pięciu do siedmiu pacjentów. Leczenie zakażenia trwa co najmniej trzy tygodnie.

Adonjewa relacjonowała, że miejscowi lekarze są u kresu sił i sami się zakażają.

W obwodzie orłowskim odnotowano dotąd 4003 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 45 osób.

Głosowanie w sprawie zmian w konstytucji

1 lipca odbędzie się w Rosji ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji. Opozycja antykremlowska wezwała do bojkotu głosowania, oceniając, że jest ono ryzykowne ze względu na sytuację epidemiczną.

Poprawki miały dotyczyć zmiany w podziale kompetencji parlamentu, rządu i prezydenta, ale w trakcie pracy w parlamencie nad ustawą o poprawkach nieoczekiwanie wprowadzono do nich zapis umożliwiający uchylenie limitu kadencji prezydenckich obecnego szefa państwa. Tak więc, jeśli poprawki zostaną zaakceptowane w głosowaniu, prezydent Władimir Putin będzie mógł ubiegać się o kolejne dwie kadencje prezydenckie po zakończeniu obecnej w 2024 r.

Z Moskwy Anna Wróbel

