Nowy konsul generalny Chin w Jekaterynburgu, który niedawno przybył do tego rosyjskiego miasta na Uralu, przejdzie dwutygodniową kwarantannę - poinformował w poniedziałek przedstawiciel MSZ Rosji w Jekaterynburgu Aleksandr Charłow.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /JEFF PACHOUD / AFP /AFP

Poinformował on, że nowo wyznaczony konsul ChRL przybył do Jekaterynburga pod koniec minionego tygodnia rejsem lotniczym z Moskwy i przechodzi kwarantannę w swojej rezydencji. "Spotkamy się z nim za 14 dni" - dodał.

Szefowa państwowego urzędu Rospotriebnadzor, zajmującego się m.in. kwestiami sanitarnymi, Anna Popowa zapewniła w poniedziałek, że dwójka znajdujących się w Rosji osób zakażonych koronawirusem czuje się dobrze. Są to obywatele Chin; oboje przebywali w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej i zostali po wykryciu u nich wirusa umieszczeni w szpitalu. Według słów Popowej pacjenci "szykują się do wypisania" ze szpitala, co będzie możliwe, jeśli dwukrotnie wyniki badań na obecność koronawirusa będą negatywne.

Pod obserwacją w Rosji na obecność wirusa znajduje się obecnie ponad 20 tysięcy osób, spośród których więcej niż 6 tysięcy to obywatele Chin. Nie wykryto dotychczas koronawirusa u nikogo spośród ewakuowanych z Chin w ostatnich tygodniach obywateli rosyjskich i ich stan jest dobry.

Popowa powiedziała, że nie ma obecnie żadnych podstaw, by w Rosji wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w związku z nowym wirusem, takich jak np. o ogłaszanie kwarantanny w przedszkolach czy szkołach.

Z Moskwy Anna Wróbel