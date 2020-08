Skuteczny środek na koronawirusa w jamie ustnej. Masz go w łazience

Dostępne w handlu płyny do płukania ust mogą zniszczyć Sars-CoV-2 w jamie ustnej. Dowiedli tego naukowcy z Niemiec.

Nowy koronawirus Sars-Cov-2 można unieszkodliwić za pomocą niektórych dostępnych w handlu płynów do płukania ust. Wykazali to wirusolodzy molekularni oraz medyczni na Ruhr-Universität w Bochum wraz z naukowcami z Jeny, Ulm, Duisburga-Essen, Norymbergi i Bremy podczas eksperymentów z kulturami komórkowymi. Naukowcy opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie "Journal of Infectious Diseases", a pisze o tym portal informacyjny focus.de.

Odkrycie to może pomóc w krótkotrwałym zmniejszeniu zagęszczenia wirusa w jamie ustnej i gardle pacjentów z COVID-19, a tym samym prawdopodobnie zmniejszyć ryzyko przeniesienia koronawirusa na innych. Może to być szczególnie istotne przed zabiegami dentystycznymi i innymi zabiegami medycznymi.

- Płyny do płukania ust jednak nie nadają się do leczenia infekcji COVID-19 ani skutecznego uchronienia się przed zarażeniem wirusem - zastrzegają naukowcy.

Test z ośmioma preparatami

Naukowcy przetestowali osiem płynów do płukania ust. Każdy z nich miał inny skład i był dostępny w aptekach oraz drogeriach w Niemczech. Zmieszali płyn do płukania ust z cząsteczkami wirusa i substancją stresogenną, która miała symulować działanie śliny w ustach. Następnie mieszankę wytrząsano przez 30 sekund, aby zasymulować efekt płukania gardła. Wykorzystano tak zwane komórki Vero-E6 do określenia zawartości wirusa. Są one szczególnie czułe na Sars-Cov-2.

Wszystkie testowane płukanki obniżyły początkowy poziom wirusa. Trzy płyny do płukania ust zmniejszyły go nawet tak bardzo, że po 30 sekundach ekspozycji w mieszance nie znaleziono żadnego wirusa. Były to preparaty: Listerine Cool Mint, Iso-Betadine oraz Dequonal. Pozostałe produkty to: Cavex Oral Pre Rinse, Chlorhexamed Forte, Dynexidine Forte, Octenident i ProntOral.

Płukanie działa tylko w jamie ustnej

Autorzy badania zwracają uwagę, że płyny do płukania ust nie nadają się w żadnym przypadku do leczenia COVID-19.

- Płukanie ust płynem nie jest w stanie zahamować produkcji wirusów w komórkach - wyjaśnia Toni Meister, jeden z głównych autorów badania. ­- Może jednak zmniejszyć miano wirusa w perspektywie krótkoterminowej tam, skąd pochodzi największy potencjał infekcji, a mianowicie z części ustnej gardła, co może być przydatne w niektórych sytuacjach, np. u dentysty lub w trakcie opieki medycznej nad pacjentami z COVID-19 - dodał naukowiec.

Dalsze badania kliniczne

Grupa naukowców z Bochum sprawdza możliwości przeprowadzenia badania klinicznego skuteczności płukania jamy ustnej w walce z Sars-CoV-2. Naukowcy chcą zbadać, czy efekt jest wykrywalny również u zakażonych pacjentów i jak długo się utrzymuje. Podobne prace trwają już w San Francisco; zespół z Bochum jest w kontakcie z amerykańskimi kolegami.

