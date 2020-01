WHO ogłosiła w czwartek, że zagrożenie zdrowia publicznego ma zasięg międzynarodowy. To efekt szybkiego rozprzestrzeniania się chińskiego koronawirusa.

Bezpośrednim powodem takiej decyzji, jak powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, jest obawa o to, że wirus może rozprzestrzeniać się w krajach, które nie mają silnie rozwiniętej służby zdrowia.



- Nie wiemy, jak wielkie szkody wirus może tam spowodować - mówił Ghebreyesus.

To duża zmiana stanowiska, ponieważ jeszcze w ubiegłym tygodniu władze WHO uznawały, że nie ma powodu, aby wprowadzać nadzwyczajne środki. Bardzo szybko rozwijający się postęp w liczbie zarażonych spowodował jednak, że stwierdzono, iż sytuacja jest nadzwyczajna.



Jak uznały władze WHO, to, co dzieje się obecnie ma znaczenie "nadzwyczajne", stanowi "ryzyko dla zdrowia publicznego innych państw w wyniku międzynarodowego rozprzestrzenianie się choroby" i "wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej". Poprzednio taka reakcja była w przypadku wirusów Ebola, Zika oraz H1N1.



Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła również, że jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami z powodu koronawirusa. Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził przy tym przekonanie, że środki, które Chiny podejmują, są wystarczające, by "odwrócić trend".

"Widziałem potencjał (w Chinach) i jestem przekonany, że zahamują rozprzestrzenianie się (wirusa) tak szybko jak to możliwe" - powiedział Ghebreyesus.

Przypomnijmy, że epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Do dzisiaj zachorowało oficjalnie 8149 osób, a kolejne 92 przypadki zostały ujawnione za granicą. Z powodu zarażenia zmarło dotychczas 171 osób. na razie tylko w Chinach, nie ma bowiem informacji o zgonach w innych krajach.



