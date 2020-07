Firma Moderna rozpoczęła w poniedziałek (27 lipca) w Stanach Zjednoczonych trzecią fazę badań klinicznych opracowywanej przez nią potencjalnej szczepionki na koronawirusa. Testowanie na ludziach prototypu szczepionki na COVID-19 rozpoczęła też firma farmaceutyczna Janssen Pharmaceutica, która ma siedzibę we Flandrii.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Przemek Swiderski/Gallo Images Poland /Gallo Images Poland

Trzeci etap klinicznych badań nad szczepionką - prowadzonych przez firmę Moderna przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH) - będzie miał charakter masowy. Obejmie łącznie 30 tys. dorosłych ochotników w blisko 100 miejscach w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy pacjent w ramach trzeciej fazy otrzymał preparat biologiczny Moderny w poniedziałek (27 lipca) w ośrodku w Savannah w stanie Georgia.

Reklama

Grupa testowa otrzyma dwa zastrzyki po 100 mikrogramów szczepionki, a równoległa grupa placebo. Badacze monitorować będą reakcje organizmów. Moderna liczy, że proces zakończy się jesienią.

Obiecujące wyniki dotychczasowych testów

Wcześniejsze etapy testów potencjalnej szczepionki Moderny dały obiecujące rezultaty. U zaszczepionych pojawiła się odpowiedź immunologiczna. Skutki uboczne były łagodne, obejmowały m.in. dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i poczucie zmęczenia.

"Cieszymy się, że rozpoczęliśmy trzecią fazę" - powiedział Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderny. "Jesteśmy wdzięczni za wysiłki tak wielu osób w firmie i poza nią, które doprowadziły nas do tak ważnego etapu. (...) Liczymy, że badanie wykaże potencjał naszej szczepionki w zapobieganiu COVID-19, abyśmy mogli pokonać pandemię" - dodał.

"Rozpoczęcie kluczowego badania szczepionki Moderny to najnowszy sygnał, że najbardziej zaawansowane potencjalne szczepionki na koronawirusa przechodzą do końcowych testów i mogą być gotowe do szerszego stosowania przed końcem roku, o ile wyniki będą pozytywne" - pisze "WSJ".

Kolejne testy w Belgii

Jak informuje flamandzkojęzyczna telewizja VRT, Janssen Pharmaceutica z siedzibą w Beerse jest oddziałem amerykańskiego międzynarodowego koncernu Johnson & Johnson. Testy zostaną przeprowadzone zarówno w Belgii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Pierwotny plan zakładał rozpoczęcie testów na ludziach we wrześniu, jednak badania w ostatnich tygodniach zostały przyspieszone.

Choć oficjalne testy rozpoczęły się w poniedziałek, pierwsi zdrowi ochotnicy zostali zaszczepieni w zeszłym tygodniu. W badaniach klinicznych weźmie udział łącznie tysiąc osób.

Szef programu szczepień Janssen Pharmaceutica Johan Van Hoof powiedział VRT News, że skuteczność szczepionki zostanie przetestowana dopiero na późniejszym etapie.

"Mamy nadzieję rozpocząć ten etap we wrześniu. Wtedy rekrutacja obejmie znacznie więcej osób i naprawdę przyjrzymy się, czy szczepionka jest skuteczna w ochronie ludzi przed wirusem, czy też zapobiega poważnym chorobom z niego wynikającym" - powiedział.

Kiedy możliwa produkcja na masową skalę?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Van Hoof ma nadzieję, że szczepionka będzie gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku.

"Pozostajemy ostrożnie optymistyczni w oparciu o to, co zaobserwowaliśmy podczas testów na zwierzętach. Jednak nie powiemy, że działa, zanim nie uzyskamy rzeczywistych wyników" - wskazał.

Jeśli szczepionka okaże się skuteczna, Janssen Pharmaceutica będzie w stanie wyprodukować miliard dawek w 2021 roku.

WHO: 25 potencjalnych szczepionek na koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w fazie badań klinicznych jest obecnie 25 potencjalnych szczepionek na koronawirusa na całym świecie.

Preparat opracowywany wspólnie przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZeneca ma rozpocząć trzecią fazę badań klinicznych w USA w sierpniu - odnotowuje dziennik "Wall Street Journal". Natomiast szczepionka, nad którą badania prowadzą firmy Pfizer i BioNTech, ma wejść w trzecią fazę jeszcze w lipcu.

Dotychczas na całym świecie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje groźne dla życia zapalenie płuc COVID-19, stwierdzono u ponad 16,2 mln ludzi, ponad 648 tys. zmarło.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców