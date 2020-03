Specustawa w sprawie koronawirusa daje realne narzędzia, by skutecznie przygotowywać kraj i administrację na zbliżanie się choroby oraz walkę z nią - powiedział we wtorek Michał Dworczyk na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia. Szef KPRM przekazał, że na środę na godz. 18 został zwołany rządowy zespół zarządzania kryzysowego. "Wchodzimy w tryb działania ustawy regulującej sytuację kryzysowe" - powiedział.

Zdjęcie Konferencja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka / Tomasz Gzell /PAP

Uchwalona w poniedziałek wieczorem ustawa, będąca przedłożeniem rządowym, przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.

Reklama

Regulacja, jak ocenił we wtorek Dworczyk, "daje realne narzędzia, żeby walczyć z koronawirusem, by skutecznie przygotowywać kraj i administrację państwową na zbliżanie się choroby".

Rzadka sytuacja w Sejmie. Dworczyk dziękuje opozycji

Szef KPRM dziękował wszystkim klubom parlamentarnym za merytoryczną dyskusję.

"Część poprawek zgłaszanych pierwotnie przez opozycję i dwa projekty alternatywnych ustaw zostały wycofane. Część poprawek zgłaszanych przez opozycję została przyjęta. W konsekwencji wypracowaliśmy naprawdę dobry akt prawny, dzięki któremu będziemy mogli w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach funkcjonować" - powiedział.

Dodał, że niektóre przyjęte rozwiązania są "daleko idące". "Ale mamy nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie ich użycia. Natomiast obowiązkiem każdego rządu jest przygotowanie się na każdy scenariusz, na każda sytuację. Dlatego przyjęcie tego prawa było niezbędne" - zaznaczył.

Dodatkowe posiedzenie Senatu, który zajmie się ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaplanowano na piątek o godz. 15.

Ulotki trafią do 15 milionów domów

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzje o rozwinięciu akcji informacyjnej o sposobach postępowania w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusa, bądź w przypadku objawów mogących świadczyć o zarażeniu.



"Blisko 15 mln gospodarstw domowych otrzyma bezpłatne druki do skrzynek pocztowych, w których będą zawarte ulotki informujące o postępowaniu w przypadku zetknięcia z choroba, czy objawów które mogą sugerować, że ktoś jest zarażony" - powiedział Dworczyk.



Dworczyk podziękował za odpowiedzialną postawę zarządom największych spółek państwowych, które włączyły się w akcję informacyjną. "Te wszystkie, ale również inne, mniejsze firmy, które posiadają własne punkty, jak stacje benzynowe, oddziały bankowe, ubezpieczeniowe włączyły się w to przedsięwzięcie. W 32 tys. miejsc będą udostępnione ulotki" - powiedział.



Dodał, że łącznie będzie to 25 mln ulotek. Zapowiedział, że akcja rozpocznie się na przełomie tygodnia.





"Wchodzimy w tryb działania ustawy regulującej sytuacje kryzysowe"

W środę na godz. 18 został zwołany rządowy zespół zarządzania kryzysowego - poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Jak wyjaśnił, "wchodzimy w tryb działania ustawy regulującej sytuację kryzysowe".



"Odtąd ten zespół codziennie będzie się spotkał i to on będzie de facto koordynował w skali całej administracji państwowej, w skali całego państwa, wszystkie działania na rzecz przygotowań na nadejście wirusa do Polski" - mówił.





Epidemia koronawirusa z Chin

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach.



Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.



W Polsce nie potwierdzono dotychczas przypadku nowego koronawirusa.