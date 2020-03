Badania pod kątem koronawirusa dały wynik pozytywny u 826 pacjentów w ciągu ostatniej doby. Jest też 12 nowych zgonów - poinformowało w czwartek szwajcarskie Federalne Biuro Zdrowia Publicznego (BAG). To największy dotąd dzienny wzrost przypadków koronawirusa w tym kraju.

Zdjęcie Koronawirus w Szwajcarii. Namiot dla podejrzanych o zakażenie /SALVATORE DI NOLFI /PAP/EPA

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wzrosła do 3888. Bilans ofiar śmiertelnych to obecnie 33 osoby.



Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej rzecznik BAG, 450 spośród 3888 pacjentów z pozytywnymi wynikami testów wciąż czeka na potwierdzenie drugim badaniem.



W środę władze Szwajcarii wprowadziły nowe obostrzenia mające powstrzymać epidemię koronawirusa. Zaostrzone zostały kontrole graniczne, a do krajów objętych zakazem wjazdu - Niemiec, Włoch, Francji i Austrii - dołączono też Hiszpanię. Zakazano też wjazdu obywatelom państw spoza strefy Schengen.



W reakcji na masowe wykupowanie lekarstw z aptek wprowadzono racjonowanie leków przeciwgorączkowych, w tym paracetamolu i ibuprofenu. Od czwartku jedna osoba może kupić jedno opakowanie leków dziennie.