U kobiety, która 24 stycznia wróciła do Szwecji z okolic miasta Wuhan w Chinach, wykryto koronawirusa - poinformowały władze regionu Joenkoeping na południu kraju. To pierwszy potwierdzony przypadek tego wirusa w Szwecji.

Zdjęcie Koronawirus /THE PETER DOHERTY INSTITUTE FOR INFECTION AND IMMUNITY HANDOUT /PAP/EPA

Jak przekazano w komunikacie, "kobieta miała objawy w postaci kaszlu i sama zgłosiła się do służby zdrowia". Stan pacjentki, przebywającej w szpitalnej izolatce w Joenkoeping, określany jest jako dobry.

Reklama

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Koronawirus z Wuhanu powoduje zapalenie płuc, które może być śmiertelne.



Epidemia zabiła już w Chinach ponad 200 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji - przekazała w piątek państwowa komisja zdrowia.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Jak dotychczas nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.