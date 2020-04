"The New York Times": Nieoficjalne dane o ofiarach koronawirusa

"The New York Times" pisze we wtorek o 3700 ofiarach koronawirusa, których dotychczas nie objęto w oficjalnych statystykach.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /JUSTIN LANE /PAP

Jak podaje "The New York Times", departament zdrowia poinformował we wtorek o 3700 zgonach w mieście Nowy Jork.

Dotychczas zgonów tych nie objęto w oficjalnych statystykach, ponieważ ofiary nie zostały poddane testom na koronawirusa. Przypuszcza się jednak, że zmarły z powodu SARS-CoV-2.

Oznaczałoby to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Nowym Jorku wynosi ponad 10 tys.

W stanie Nowy Jork potwierdzono 202 208 przypadków zakażeń koronawirusem. Ozdrowiało 17 089 osób, a 10 834 uznaje się za zmarłe.



W USA potwierdzono dotychczas 609 061 chorych. Ozdrowiało 45 446 osób, a zmarło 25 603.