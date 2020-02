Brytyjskie służby medyczne potwierdziły w czwartek kolejny, trzeci już przypadek groźnego koronawirusa w tym kraju. Do zakażenia nie doszło na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Zdjęcie 563 osoby zmarły dotychczas w Chinach w wyniku zarażenia koronawirusem /JEFF PACHOUD /AFP

"U kolejnego pacjenta testy potwierdziły obecność koronawirusa, w efekcie czego całkowita liczba przypadków w Wielkiej Brytanii wzrosła do trzech. Osoba ta nie nabyła go w Wielkiej Brytanii" - powiedział szef służb medycznych, Anglii Chris Whitty. Dodał, że pacjent jest przenoszony do specjalistycznego ośrodka.

Brytyjskie władze nie ujawniają szczegółów

Reklama

Władze medyczne ustalają też, z kim kontaktowała się zakażona osoba, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Whitty zapewnił, że brytyjskie władze są dobrze przygotowane, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby.

Władze nie podały żadnych szczegółów na temat zakażonej osoby, jednak według dziennika "Daily Mail" test na obecność koronawirusa przeprowadzono w Brighton na południu Anglii, a pacjent został rano przewieziony na oddział chorób zakaźnych do jednego ze szpitali w Londynie.

Pierwsze dwa przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii potwierdzono 31 stycznia u dwóch spokrewnionych ze sobą obywateli chińskich, którzy przebywają obecnie na oddziale chorób zakaźnych w szpitalu w Newcastle.

Ponad 560 ofiar śmiertelnych, 28 tys. zarażonych

Wywodząca się z chińskiego miasta Wuhan epidemia koronawirusa spowodowała dotychczas ponad 28 tys. przypadków zakażeń i 565 zgonów, w zdecydowanej większości w Chinach. Pomimo podjętych zabezpieczeń obecność koronawirusa potwierdzono już w ponad 20 państwach świata.

Do tej pory władze brytyjskie sprowadziły do kraju z Wuhanu prawie stu swoich obywateli. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii przechodzą oni dwutygodniową kwarantannę. W niedzielę drugi i ostatni wyczarterowany przez rząd samolot ma zabrać z Wuhanu pozostałych brytyjskich obywateli, którzy zadeklarowali chęć powrotu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński