Około tysiąca turystów zostało objętych przymusową kwarantanną w hotelu na hiszpańskiej Teneryfie. Powodem jest koronawirus potwierdzony u jednego z gości - lekarza z Włoch.

Zdjęcie Teneryfa; zdj. ilustracyjne /PRZEMYSLAW GETKA/REPORTER /Reporter

Pochodzący z Lombardii we Włoszech lekarz, przebywający wraz z żoną na Teneryfie na wakacjach od kilku dni, jest zarażony koronawirusem. Jak pisze "El Espanol", mężczyzna, kiedy źle się poczuł, sam poprosił o przeprowadzenie testów na obecność wirusa. Wyniki badań, przeprowadzonych na miejscu, były pozytywne. Kolejne próbki wysłano do Madrytu.

Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych urlopowiczów podjęto decyzję o objęciu natychmiastową kwarantanną całego hotelu w Adeje na południu wyspy.

Jak pisze wychodząca na Wyspach Kanaryjskich gazeta "Diario de Avisos", przed wejściem do budynku stoją mundurowi, którzy pilnują, aby nikt nie wszedł do hotelu, ani go nie opuścił.

To trzeci przypadek koronawirusa w Hiszpanii i drugi na popularnych wśród Europejczyków Wyspach Kanaryjskich.

1 lutego koronawirusa potwierdzono u Niemca wypoczywającego na Gomerze, natomiast 9 lutego na koronawirusa zachorował Brytyjczyk przebywający na Majorce.

We Włoszech zmarło siedem osób zakażonych koronawirusem. Zarażonych jest ponad 200 osób. Najwięcej przypadków zakażenia zanotowano w Lombardii na północy kraju.

Joanna Potocka



