Ukraina zamyka granice. Najwyższy dobowy bilans zgonów od początku pandemii koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiczną rząd Ukrainy zdecydował się na zamknięcie granic dla obcokrajowców. Jak przekazał w czwartek (27 sierpnia) minister zdrowia tego kraju Maksym Stepanow - w ciągu ostatnich 24 godzin na Ukrainie wykryto 1974 zakażenia koronawirusem, 763 chorych wyzdrowiało, a 49 zmarło. To najwyższy dobowy bilans zgonów od początku pandemii.

Zdjęcie Kobieta w stroju ochronnym przed szpitalem we Lwowie /GENYA SAVILOV / AFP /AFP

W środę (26 sierpnia) ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do krajów dla obcokrajowców, który będzie obowiązywał od 29 sierpnia do 28 września.

Powodem takiej decyzji jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna i wzrost zakażeń SARS-CoV-2 oraz zgonów z powodu COVID-19.



"W związku z poziomem zachorowalności powinniśmy ochronić naszych obywateli i wykazać się odpowiedzialnością wobec naszych zagranicznych partnerów" - argumentował decyzję o zamknięciu granic na środowym posiedzeniu premier Denys Szmyhal.





Koronawirus na Ukrainie. Najnowszy raport

Jak przekazał w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow - na Ukrainie poprzedniego dnia wykryto 1974 zakażenia koronawirusem, 763 chorych wyzdrowiało, a 49 zmarło. To najwyższy dobowy bilans zgonów od początku pandemii.

Dzień wcześniej informowano o 1670 wykrytych zakażeniach koronawirusem.

Stepanow poinformował, że w środę przeprowadzono ok. 41 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie, a najwięcej infekcji wykryto w Kijowie - 220, w obwodzie charkowskim - 218 i lwowskim - 203.

Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę hospitalizacji. W szpitalach leczonych jest już 6505 chorych na COVID-19, a w połowie lipca liczba ta wynosiła 3,5 tys. - wskazał minister.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 112 059 osób, od początku pandemii zmarło 2403 chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 54 217 pacjentów. W kraju jest 55 439 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1162 więcej niż dzień wcześniej.