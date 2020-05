Ukraińskie media: Do Warszawy przyleciał samolot z ukraińskimi pracownikami

Do Warszawy przyleciał w niedzielę, 24 maja, pierwszy wyczarterowany samolot z ukraińskimi pracownikami - informuje w poniedziałek ukraiński portal Europejska Prawda. Według niego, do Polski przybyło 178 obywateli Ukrainy, którzy następnie udali się na kwarantannę.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /John Kroetch / Design Pics /East News

Portal powołuje się na polską firmę zajmującą się międzynarodowym pośrednictwem pracy, która wraz z liniami Ukraine International Airlines organizowała lot z Ukrainy. Władze Polski i Ukrainy wydały oficjalne pozwolenie na przelot - pisze serwis.

Reklama

Jak podaje Europejska Prawda, po przybyciu do Warszawy obywatele Ukrainy udali się na obowiązkową dwutygodniową kwarantannę do przeznaczonych do tego ośrodków.

Zgodnie z wymogami władz w Kijowie, wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przylecieli do Warszawy, mają długoterminowe umowy o pracę w Polsce oraz posiadają ubezpieczenie medyczne, łącznie z ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na COVID-19 - informuje serwis.

Warunki zatrudnienia

Na początku maja Wadym Prystajko, ukraiński wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, który odpowiada za specjalne rejsy za granicę dla emigrantów zarobkowych, ogłosił, że Kijów oczekuje, że Ukraińcy będą mieli gwarancję oficjalnego zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy, otrzymają pakiet ubezpieczeniowy, przede wszystkim ubezpieczenie medyczne, oraz godne warunki mieszkaniowe i płacowe.

Europejska Prawda podkreśliła, że w drodze powrotnej z Warszawy do Kijowa samolot zostanie wykorzystany przez ukraiński MSZ do ewakuacji obywateli Ukrainy.

Loty nie tylko do Polski

Dotychczas ukraińskie media informowały o lotach z ukraińskimi pracownikami do Finlandii, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii.

W związku z pandemią koronawirusa na Ukrainie zawieszony jest regularny ruch lotniczy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska