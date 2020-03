Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej - Charles Michel i Ursula von der Leyen - skrytykowali decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu wszystkich przyjazdów ze strefy Schengen do Stanów Zjednoczonych w związku z pandemią koronawirusa.

"Koronawirus to globalny kryzys, który nie ogranicza się do żadnego kontynentu i wymaga współpracy, a nie jednostronnych działań. Unia Europejska krytykuje fakt, że decyzja USA o zakazie podróży została podjęta jednostronnie i bez konsultacji" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Podkreślili też, że Unia Europejska podejmuje zdecydowane działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Przypomnijmy: od północy 13 marca na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych. Decyzję tę przekazał prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym.

Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

