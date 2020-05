UNICEF ostrzega przed chorobami, które nastąpią po COVID-19

UNICEF alarmuje, że wskutek zatrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego, do wielu regionów świata nie docierają szczepionki, co może doprowadzić do szerzenia się chorób zakaźnych.

Zdaniem UNICEF, zatrzymanie dostaw szczepionek może doprowadzić do "wybuchu śmiertelnych chorób, których właściwie można by uniknąć".

Rzeczniczka UNICEF Marixie Mercado powiedziała w piątek (1 maja) w opublikowanym w Internecie wywiadzie, że tylko w ciągu dwóch ostatnich tygodni nie doszło do realizacji od 70 do 80 procent zaplanowanych dostaw szczepionek. Jednocześnie opłaty za transport wzrosły o 100-200 procent ponad normalny poziom, ponieważ większość samolotów komercyjnych linii lotniczych jest uziemiona, a samoloty transportowe nie nadążają z realizacją zamówień.

Mercado podkreśliła, że najbardziej dotkniętych jest ponad 20 krajów, do których dostęp jest szczególnie trudny. Tam wkrótce może całkowicie zabraknąć szczepionek. To między innymi Czad, Ghana, Guinea, Niger i Nepal - kraje, które w ubiegłym roku przechodziły nasilenie zachorowań na odrę.

"Życie dzieci jest w niebezpieczeństwie" - powiedziała Mercado. Podkreśliła, że w zeszłym roku UNICEF dostarczył 2,43 miliardy dawek szczepionek do 100 krajów. Celem było zaszczepienie około 45 procent dzieci poniżej piątego roku życia przeciw odrze i polio (chorobie Heinego-Medina). Mercado domaga się od rządów, przedsiębiorstw i linii lotniczych powrotu do cen sprzed czasów pandemii oraz do przywrócenia przerwanych sieci dostaw szczepionek.

