Uniwersytet Johna Hopkinsa: 650 tys. zgonów na świecie z powodu koronawirusa

Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 650 tysięcy - poinformowali naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Globalna liczba zakażeń to obecnie 16 milionów 300 tysięcy.

Zdjęcie Koronawirus /ANTHONY WALLACE/AFP /AFP

Najwięcej przypadków koronawirusa, prawie 4,5 miliona jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotąd zmarło 150 tysięcy osób. W Brazylii ofiar jest 87 tysięcy. W Europie najwięcej zmarłych jest w Wielkiej Brytanii, ale wirus najszybciej roznosi się w Hiszpanii, zwłaszcza w Katalonii. Wielka Brytania i Norwegia wprowadziły kwarantannę dla osób wracających z Hiszpanii, a kilka innych państw odradza obywatelom wyjazdy do tego kraju.

Mike Ryan z WHO przestrzega jednak, że zakaz podróżowania nie wystarczy, by skutecznie walczyć z wirusem. "Zawsze powtarzaliśmy, że takie środki muszą być powiązane z innymi środkami. Tak samo jak wyłącznie noszenie masek czy mycie rąk też nie jest skuteczne" - dodał.

W Austrii nowe ognisko wirusa powstało w mieście Sankt Wolfgang, gdzie zakaziło się ponad 50 osób. We francuskiej Bretanii ze względu na zagrożenie wirusem na noc zamykane są plaże.



Wietnam ewakuuje około 80 tysięcy turystów po tym, jak w mieście Da Nang pojawiły się pierwsze od miesięcy przypadki koronawirusa. Władze australijskiego stanu Wiktoria ostrzegły z kolei, że lockdown może zostać przedłużony po tym, jak wczoraj wykryto tam pół tysiąca nowych przypadków COVID-19.



Z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze Maroka zamknęły największe miasta w kraju, takie jak Casablanca, Marrakesz czy Tangier. Republika Południowej Afryki zamknęła wszystkie publiczne szkoły. Wzorem RPA, Kenia wprowadziła zakaz sprzedaży alkoholu, co miałoby pomóc utrzymać dystans społeczny.



Z kolei Korea Północna, która po wielu tygodniach przyznała, że ma przypadek koronawirusa, zamknęła leżące na granicy miasto Kaesong.