O 1127 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi 97 048 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Zdjęcie 1127 nowych zgony z powodu koronawirusa w ciągu doby w USA /Spencer Platt /Getty Images

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych COVID-19. Przy zachowaniu obecnego trendu w poniedziałek lub wtorek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczy 100 tysięcy.

Reklama

W USA przeprowadzono do czwartku prawie 13,7 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 622 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 22 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę.