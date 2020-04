Sześciotygodniowe niemowlę w Connecticut zmarło z powodu koronawirusa- poinformował w środę gubernator tego stanu Ned Lamont. To prawdopodobnie najmłodsza ofiara śmiertelna COVID-19 na świecie.

Zdjęcie Łącznie w położonym w pobliżu Nowego Jorku stanie zmarły już 85 zakażone osoby. /Photo by U.S. Navy via Getty Images /Getty Images

Dziewczynka trafiła do szpitala w ubiegłym tygodniu. Mimo wysiłków lekarzom nie udało się jej uratować. We wtorek wieczorem test wykazał, że dziecko ma koronawirusa.

"To wirus, który bezlitośnie atakuje najbardziej wrażliwych. To pokazuje jak ważne jest pozostanie w domu i ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi" - stwierdził gubernator Connecticut.

Lamont poinformował w środę o kolejnych 19 zgonach chorych z COVID-19 w Connecticut. Łącznie w położonym w pobliżu Nowego Jorku stanie zmarły już 85 zakażone osoby.