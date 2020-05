Policja na całym świecie ostrzega, że przestępcy i pedofile wykorzystują wymuszony przez koronawirusa lockdown do atakowania dzieci - alarmuje BBC.

Zdjęcie W czasie epidemii dzieci spędzają w sieci więcej czasu niż wcześniej /Eduardo Parra/Europa Press /Getty Images

Zamknięcie szkół powoduje, że dzieci spędzają większą ilość czasu w sieci, a tym samym są bardziej narażone na wykorzystanie - alarmują eksperci.

Dane zgromadzone przez BBC pokazują, że w okresie od marca do kwietnia niemal dwukrotnie, do ponad czterech milionów, wzrosło w sieci zainteresowanie materiałami pornograficznymi z udziałem dzieci.

Amerykańskie Centrum do Spraw Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci przekazało, że część tego wzrostu dotyczy jednego szczególnie przerażającego i szeroko rozpowszechnianego wideo.



W Wielkiej Brytanii, gdzie 300 tys. osób uznawanych jest za zagrożenie dla najmłodszych, stwierdzono prawie dziewięć milionów prób uzyskania dostępu do stron z dziecięcą pornografią, już wcześniej zablokowanych przez Internet Watch Foundation.



Hiszpańska policja podaje, że statystyki dotyczące filmów pornograficznych z udziałem dzieci wzrosły o 20 proc. Z kolei duńskie służby raportują o potrojeniu liczby prób dostępu do tego typu stron.



Z kolei w Australii liczba pobrań skoczyła aż o 86 proc. w ciągu trzech tygodni od 21 marca, kiedy ogłoszono zamknięcie kraju - podała tamtejsza policja.



Komandor Paula Hudson z Australijskiej Policji Federalnej zwraca uwagę w rozmowie z BBC, że wielu przestępców uważa pandemię za idealną okazję do atakowania dzieci. Poinformowała, że w 'ciemnej sieci' (ang. dark web) zidentyfikowano fora, na których dyskutowano o COVID-19 jako szansie na znalezienie większej liczby ofiar.



BBC zwraca uwagę, że wiele materiałów pornograficznych z udziałem dzieci na zamówienie pedofilów powstaje na Filipinach.

