W rzymskim szpitalu zakaźnym został wyizolowany koronawirus - ogłosił w niedzielę włoski minister zdrowia Roberto Speranza. Na konferencji prasowej podkreślił, że to wiadomość o znaczeniu "globalnym".

Zdjęcie Włoski minister zdrowia Roberto Speranza /AFP

"W tych godzinach w szpitalu Spallanzani został wyizolowany koronawirus" - powiedział minister. Wyjaśnił następnie: "To znaczy, że jest większa możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć".

Szef resortu zdrowia poinformował, że wyniki badań lekarzy z rzymskiej placówki zostaną przekazane do dyspozycji "całej wspólnocie międzynarodowej".

"Teraz łatwiej będzie go leczyć" - podkreślił minister zdrowia.

W szpitalu Spallanzani przebywa dwoje chińskich turystów z Wuhan, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.