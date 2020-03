W Sejmie rozpoczęła się debata na temat zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa z Wuhan. Rząd ma poinformować posłów o podjętych w tej sprawie działaniach. Później izba zajmie się specustawą dotyczącą koronawirusa. W posiedzeniu uczestniczy prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Sejm wysłuchuje wystąpienia ministra zdrowia /Jacek Domiński /Reporter

O zwołanie pilnego posiedzenia Sejmu zwrócił się wcześniej do marszałek Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.

Jako pierwszy na mównicę wszedł Grzegorz Braun z Konfederacji, który chciał uzupełnienia porządku obrad o wystąpienie prezydenta. Braun domagał się, by prezydent wyjaśnił, dlaczego posłowie się zebrali. - Czy mamy potępić wirusa przez aklamację? A może chodzi o tę ustawę (specustawę dot. koronawirusa - przyp. red.)? To jest ustawa "stan wojenny plus", stan wojenny plus koronawirus - krytykował Braun, zwracając uwagę na daleko idące środki bezpieczeństwa przewidziane w projekcie.



Informacja ministra zdrowia

- Od tego, co przekażecie ludziom, którzy wam ufają i wam wierzą, zależy, czy będziemy mieli epidemię koronawirusa, czy epidemię wirusa i epidemię paniki. Od tego, czy przekażecie rzetelną informację, zależy bezpieczeństwo i zdrowie Polaków - zwrócił się do posłów minister zdrowia Łukasz Szumowski, który zaapelował, by nie wykorzystywać tego tematu w bieżącej walce politycznej.



Jak poinformował Szumowski, w Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku koronawirusa. W szpitalach znajduje się obecnie 121 osób, 237 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 3600 nadzorem epidemiologicznym.

Szumowski podkreślił, że koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób starszych i w połączeniu z innymi problemami zdrowotnymi.



- Dezinformacja i chaos [związane z koronawirusem] mogą zagrażać bezpieczeństwu kraju - zaznaczył minister zdrowia, powołując się na przykład Stanów Zjednoczonych.



Szef resortu przedstawił w Sejmie kalendarium związane z epidemią koronawirusa.



- Pierwsze informacje o zagrożeniu w Chinach dotarły do nas 9 stycznia. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym powstała specjalna komórka monitorująca ryzyko w sposób ciągły - wyjaśnił Szumowski.

- Dopiero 23 stycznia pojawiła się informacja o możliwości przenoszeniu wirusa z człowieka na człowieka - dodał szef resortu zdrowia. - 30 stycznia ta informacja została potwierdzona - wskazał Szumowski.



Minister zdrowia poinformował, że dla ewentualnych zarażonych koronawirusem w Polsce przygotowanych jest 79 oddziałów oraz 2900 łóżek "zakaźnych".

- Dodatkowo laboratoria mają teraz pełną przepustowość, mogą wykonywać 2900 testów na dobę - podał Szumowski.



Szef resortu powtórzył, że jak tylko potwierdzony zostanie przypadek koronawirusa w naszym kraju, opinia publiczna zostanie o tym "natychmiast" poinformowana.



- Leczenia bezpośredniego nie ma. Szczepionki nie ma. Leczenie objawowe prowadzone jest u tych pacjentów, którzy tego potrzebują - zakończył Łukasz Szumowski.



Zdjęcie Łukasz Szumowski / Jacek Domiński / Reporter

Morawiecki: Wyprzedziliśmy wiele krajów UE

Po ministrze zdrowia głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.



- W najlepszy możliwy sposób przygotowujemy się na nadejście epidemii - podkreślił szef rządu. - Od samego początku, a nawet wyprzedzając wiele krajów UE, wprowadzaliśmy rozwiązania, które teraz są wdrażane przez inne kraje - dodał.



- Cały świat zajmuje się koronawirusem i my również poświęcamy temu wiele uwagi - oświadczył Morawiecki. - To minister Szumowski jako pierwszy wnioskował o zwołanie specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej - zaznaczył premier.

- To również z naszej inicjatywy nastąpiło przesunięcie 250 mln euro z budżetu UE na walkę z koronawirusem - przekonywał szef rządu.

- Jako jedno z pierwszych państw w Europie monitorowaliśmy sytuację - dodał.



Morawiecki zapowiedział dyskusję na temat koronawirusa na forum Grupy Wyszehradzkiej.



- W Czechach są trzy pierwsze przypadki zarejestrowane koronawirusa, więc jest wysoce prawdopodobne, a niemal pewne, że i taki przypadek się u nas pojawi - przyznał.



Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie / Jacek Domiński / Reporter

Premier zaapelował o "rozwagę i powagę w tej sytuacji". - Wszyscy jesteśmy na froncie walki, ale niech to będzie front walki z koronawirusem, a nie politycznej - mówił Morawiecki.

- Lotniska to są takie okna na świat. Wprowadziliśmy tam szczególne procedury. Często są one niesłusznie wyśmiewane - zwrócił uwagę premier.



Morawiecki przestrzegł przed wybuchem paniki, który może utrudnić dostęp do opieki zdrowotnej tym, którzy będą tego naprawdę potrzebować. - Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny z całą mocą walczy z fake newsami - zaznaczył. Szef rządu powołał się na informacje Amerykanów, wedle których nastroje niepokoju są podsycane w internecie przez rosyjskie konta.

Premier przestrzegł przed "epidemią nieodpowiedzialności". Po raz kolejny skrytykował "spekulacje internetowe".



- Nie ma szczepionki na fake newsy. Ale jest test, któremu wszyscy możemy się poddać. To test odpowiedzialności, test zgody - oświadczył Mateusz Morawiecki.



Po wystąpieniu premiera rozpoczęły się oświadczenia klubów (po 15 minut) i kół poselskich (po siedem minut).



W trakcie wystąpienia przedstawiciela PiS doszło do spięcia między marszałek Sejmu Elżbietą Witek a jedną z posłanek PO. Marszałek Sejmu zwróciła jej uwagę, zarzucając, że notorycznie zakłóca wystąpienia. Później kamery wychwyciły jak odpowiada na to Izabela Leszczyna.



Stanowisko PO przedstawili Kidawa-Błońska i Budka

W imieniu PO głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka tej partii na prezydenta.



- Polacy chcą się czuć bezpiecznie i chcą wiedzieć, że rząd jest dobrze przygotowany na wypadek sytuacji kryzysowej i na wypadek epidemii. Rozumiem, że minister i rząd się do tego przygotowują, ale informacja dla pacjentów jest bardzo nikła - zarzuciła.



- Wiemy, jak trudny jest dostęp pacjentów do lekarza. Musi być prosta droga. Musi być informacja na lotniskach - dodała Kidawa-Błońska, podając przykład jednej z pasażerek na lotnisku, która zgłaszała gorączkę.



Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się do obecnego na sali prezydenta, by przypomnieć, że "w jego rękach" są dwa miliardy złotych przewidziane jako rekompensata dla mediów publicznych.

Po Kidawie-Błońskiej głos zabrał przewodniczący PO, Borys Budka.



- Państwo rzeczywiście "działało świetnie", kiedy pan prezydent z panem ministrem jeździli na narty, kiedy trzeba było zająć się tym problemem - krytykował Budka.

Szef klubu PO zarzucił ministrowi zdrowia nieścisłości w przedstawionym kalendarium, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji we Włoszech. Budka stwierdził, że obóz rządowy zajmował się "wojnami gangów" zamiast przygotowaniem do epidemii koronawirusa.



- Dzisiaj pan premier mówił, żeby walczyć z "fake newsa". Panie prezydencie, dwa miliardy pieniędzy polskich podatników mogą iść na zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, a nie na produkcję "fake newsów" w publicznych mediach. To jest ten test, panie prezydencie - Budka, podobnie jak Kidawa-Błońska, nawiązał do ustawy o dwóch miliardach na media publiczne.

- Jeszcze w zeszłym tygodniu broniliście się przed debatą w Senacie o sytuacji związanej z koronawirusem. Co się zmieniło od tego czasu? Chcieliście to wpisać w kampanię wyborczą? - pytał Borys Budka.



- Pacjentka jednego ze szpitali, pani Ania z Krotoszyna, obnażyła całą prawdę. Przyznał to nawet minister - stwierdził szef PO.



Budka zarzucił ministrowi zdrowia, że udał się na narty do Włoch już w trakcie epidemii koronawirusa. - Mam nadzieję, że to nieprawda, bo aż chce mi się wierzyć. Na Boga, są pewne granice - oświadczył Budka i zapowiedział, że przeprosi, jeśli te informacje są nieprawdziwe.



Przewodniczący PO wielokrotnie wracał w swoim wystąpieniu do dwóch miliardów złotych na media publiczne.





Ustawa pojawiła się w niedzielę wieczorem

Projekt "ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" został opublikowany na stronie Sejmu w niedzielę późnym wieczorem. Dwa poselskie projekty ustawy w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa złożyli także posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

W Polsce nie ma jeszcze koronawirusa

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów - podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jak poinformowano, w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem z Chin.