Ważą się losy wyborów prezydenckich. Gorący dzień w Sejmie [Relacja na żywo]

O godz. 10 rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na którym premier Mateusz Morawiecki przedstawi informację na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Posłowie mają też zająć się projektem PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. W Zjednoczonej Prawicy trwa ostry konflikt o wybory. Od piątku toczą się intensywne negocjacje w tej sprawie - dziś powinniśmy poznać ich efekty. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister zdrowia Łukasz Szumowski w Sejmie /Dudek Jerzy /Agencja FORUM

- Liczę na to, że w sprawie Kodeksu wyborczego na poziomie Sejmu przyjdzie opamiętanie i zmiany mówiące o głosowaniu korespondencyjnym na etapie sejmowym zostaną zatrzymane - powiedział w radiu TOK FM marszałek Senatu Tomasz Grodzki.





- Nie wiem, jak zagłosuje wicepremier Jarosław Gowin, ale mam nadzieję, że poprze dobry projekt, dzięki któremu wybory będą bezpieczne - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, pytany w RMF FM o głosowanie w sprawie projektu PiS dotyczącego korespondencyjnego przeprowadzenia wyborów prezydenckich.



"Jeżeli wybory miałyby sprowadzać powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli, to ich termin musiałby być odłożony o taki czas, aby to niebezpieczeństwo zniknęło, lub przeprowadzić trzeba by je w taki sposób, aby to niebezpieczeństwo maksymalnie zminimalizować" - mówi w wywiadzie dla "Do Rzeczy" prezydent Andrzej Duda.



Od zeszłego tygodnia trwa konflikt w obozie Zjednoczonej Prawicy o wybory prezydenckie. PiS złożyli projekt ustawy, zgodnie z którym możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Na takie rozwiązanie nie zgadza się wicepremier Jarosław Gowin, który zaproponował przesunięcie wyborów o dwa lata, zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy do siedmiu lat, bez możliwości ponownego ubiegania się o urząd. Przez weekend toczyły się rozmowy w tej sprawie - ich efekt poznamy dzisiaj.



Harmonogram obrad Sejmu na dziś:



godz. 10 - informacja premiera Mateusza Morawieckiego na temat sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Przewidziane są pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

godz. 12. - głosowania, w tym nad rozstrzygnięciem punktu spornego, który dotyczy projektu PiS ws. głosowania korespondencyjnego wraz z autopoprawką do tego projektu.