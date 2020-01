Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w środę "świat do działania" przeciwko nowemu koronawirusowi z Chin. Na czwartek zapowiedziano posiedzenie komitetu kryzysowego WHO.

Zdjęcie W środę w Genewie odbyła się konferencja prasowa WHO na temat koronawirusa /FABRICE COFFRINI / AFP /AFP

"Cały świat musi być czujny, cały świat musi działać" - powiedział w środę w Genewie Michael Ryan, dyrektor WHO ds. programów ratunkowych.

Komitet kryzysowy

Na czwartkowym posiedzeniu komitet kryzysowy WHO ma zdecydować, czy koronawirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową - zapowiedział po powrocie z Pekinu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. W skład komitetu wchodzi 16 niezależnych ekspertów.

"W ciągu ostatnich kilku dni niepokoi nas rozprzestrzenianie się wirus, zwłaszcza w niektórych krajach, zwłaszcza przekazywanie go między ludźmi. Choć liczby poza Chinami są wciąż stosunkowo małe, to istnieje potencjał o wiele większej epidemii" - zaznaczył Ghebreyesus. "Większość z ponad sześciu tysięcy przypadków nowego koronawirusa wystąpiła w Chinach - do tej pory zarejestrowano tylko 1 proc., czyli 68 przypadków, w 15 innych krajach" - zauważył.

Zdjęcie Na zdjęciu członkowie personelu sprawdzający temperaturę ciała pasażerów po dotarciu pociągu z Wuhan na dworzec kolejowy w Hangzhou / STR / AFP / AFP

Zmarły 132 osoby

Według oficjalnych danych łącznie do tej pory na koronawirusa zmarły 132 osoby.

Liczba potwierdzonych zakażeń nowym koronawirusem przekroczyła już liczbę potwierdzonych w Chinach kontynentalnych zakażeń wirusem SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w czasie epidemii z przełomu 2002 i 2003 roku, których było 5 327. SARS zabił na świecie ponad 700 osób, w tym 349 w Chinach kontynentalnych.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa takie linie lotnicze, jak British Airways, niemiecka Lufthansa i indonezyjski Lion Air, który dysponuje wielką flotą lotniczą w Azji Południowo-Wschodniej, ogłosiły zawieszenie wszystkich lotów do kontynentalnych Chin. Wiele krajów, w tym Wielka Brytania, Niemcy i USA odradzają swym obywatelom podróż do Chin. Hongkong zamknął sześć z 14 punktów przejść lądowych z resztą Chin.