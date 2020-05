Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, by zapewnić wszystkim krajom równy dostęp do przyszłych szczepionek na koronawirusa. To reakcja na niedawne spory pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Zachodniej.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w piątek (15 maja) w czasie wideokonferencji prasowej w Genewie, że naukowcy z całego świata pracują w niespotykanym dotychczas tempie, by wyprodukować szczepionkę. Zastrzegł, że gdy już się pojawi, nie można być dostępna jedynie dla najbogatszych.

"Narzędzia, jakie posiadamy, dają nadzieję na pokonanie pandemii, ale jej nie zakończą, jeśli nie będzie do nich sprawiedliwego dostępu. W tych nadzwyczajnych okolicznościach potrzebujemy całej mocy nauki do znalezienia rozwiązań, które dobrze działają i są dla wszystkich, wszędzie, w tym samym czasie. Tradycyjne modele handlowe nie zapewnią takiego dostępu dla całego świata" - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W ostatnich dniach francuski koncern Sanofi wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi, że pierwsze partie szczepionki trafią do USA, które zapłaciły za badania. Wcześniej media ujawniły, że amerykańska administracja próbowała zapewnić Stanom Zjednoczonym pierwszeństwo w dostawie szczepionek z Niemiec.



Obecnie nad szczepionką na koronawirusa pracuje około 100 zespołów naukowców na całym świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że w najbardziej optymistycznej wersji szczepionka może być dostępna najwcześniej za rok.

