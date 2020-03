Ponad 9 tys. ofiar śmiertelnych oraz 222 tys. zakażonych - to najnowsze dane dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, najgorsza sytuacja jest teraz w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie.

Czwartek przyniósł kolejną smutną wiadomość dla Europy. Liczba ofiar we Włoszech przekroczyła 3400 osób, co oznacza, że to już nie Chiny, ale właśnie Włochy są krajem, w którym koronawirus zabił najwięcej osób.

W Iranie co 10 minut umiera chory na koronawirusa, a liczba zakażonych co godzinę powiększa się o 50 osób. W Hiszpanii z kolei co 16 minut umiera kolejny pacjent.

Nagły wzrost liczby zakażonych zanotowano też w Izraelu. Tamtejszy rząd zakazał właśnie mieszkańcom wychodzenia z domów, z wyjątkiem zakupów spożywczych i leków.

Z kolei Stany Zjednoczone stanowczo odradzają swoim obywatelom jakąkolwiek podróż zagraniczną.

Wśród zakażonych są m.in. unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier oraz książę Monako Albert.

Spada liczba zakażonych w Chinach i w krajach sąsiednich, ale eksperci ostrzegają, że region ten może czekać nowa epidemia, spowodowana wirusem przywiezionym z innych części świata.