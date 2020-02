Międzynarodowy zespół ekspertów, którzy będą prowadzić badania ws. koronawirusa i wspierać lokalnych specjalistów w walce z epidemią, uda się w poniedziałek do Chin - oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zdjęcie Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus /AFP

WHO wysyła też zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne do każdego regionu Chin. Szef WHO ostrzegł w piątek, że "świat stoi jednak w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu".

Reklama

WHO nadała tymczasową nazwę wirusowi z Wuhan 2019-nCOV (nowy koronawirus).

W sobotę rano chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 722. Wykryto 3399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób.

Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi stwierdzono ponad 320 przypadków infekcji oraz dwa przypadki śmiertelne - na Filipinach i w Hongkongu.