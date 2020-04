Brak pielęgniarek jest kulą u nogi światowej ochrony zdrowia. Rządy muszą jak najszybciej zasypać dziurę w tym sektorze - wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zdjęcie Pielęgniarki przed szpitalem w Madrycie /David Benito /Getty Images

Z dokumentu "State of the world’s nursing 2020" ("Stan światowego pielęgniarstwa w 2020 roku") wynika, że obecnie brakuje na świecie ok. sześciu mln pielęgniarek.

Reklama

Największe braki odnotowano w Afryce, Ameryce Południowej, południowo-wschodniej Azji i w krajach arabskich.

Rządy muszą zdecydowanie zainwestować w kształcenie pielęgniarek - wskazuje WHO.

Jak czytamy, na świecie jest obecnie 27,9 mln pielęgniarek i pielęgniarzy. Stanowią oni 59 proc. wszystkich zatrudnionych w światowej ochronie zdrowia.

WHO zwraca także uwagę na rosnącą średnią wieku pielęgniarek w wielu krajach.

Zauważa się, że pandemia koronawirusa obnażyła, jak dużym problemem jest brak pielęgniarek.

Dodajmy, że 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia i to właśnie z tej okazji WHO nagłaśnia tę ważną sprawę.