Na całym świecie w wyniku pandemii koronawirusa zmarło ponad osiem tys. osób. Ponad 200 tys. ludzi pozostaje zakażonych - poinformował na konferencji prasowej szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. 80 proc. przypadków zakażeń występuje obecnie w Europie oraz w rejonie Zachodniego Pacyfiku w Azji.

Zdjęcie Na całym świecie w wyniku pandemii koronawirusa zmarło ponad osiem tys. osób / Sergei Bobylev\TASS /Getty Images

Szef WHO zaapelował do władz poszczególnych krajów, by systematycznie wdrażały niezbędne restrykcje. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie testów wszystkim osobom z podejrzeniem zakażenia. Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że zakażonych powinno się natychmiast izolować i leczyć w specjalnych ośrodkach, nie w szpitalach i nie w domach.

Reklama

Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła też odwoływanie imprez masowych, jak koncerty czy zawody sportowe, a każdej osobie utrzymywanie dystansu fizycznego.

Szef WHO po raz kolejny podał przykład Korei Południowej, która szybko wdrożyła bardzo restrykcyjne procedury. Jak mówił Tedros Adhanom Ghebreyesus, miesiąc temu w Korei notowano osiem tys. przypadków zakażeń, a wczoraj jedynie 90 nowych przypadków.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa można śledzić także na żywo. Najnowsze dane dostępne są TUTAJ .

Zdjęcie / INTERIA.PL