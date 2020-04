WHO o nowym bilansie zmarłych w Wuhanie: Próba udokumentowania wszystkich przypadków

Podniesiony w piątek o ok. 50 proc. bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wuhanie w Chinach to "próba udokumentowania każdego przypadku" - oświadczyła ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Maria Van Kerkhove.

Zdjęcie Chińskie władze podniosły oficjalny bilans zmarłych na COVID-19 w mieście Wuhan o 1290; Zdj. ilustracyjne /ROMAN PILIPEY /PAP/EPA

Jak przekazały chińskie media, władze podniosły oficjalny bilans zmarłych na COVID-19 w mieście Wuhan o 1290 (do 3869). Korektę uzasadniono m.in. problemami z rejestracją zachorowań w warunkach przeciążenia służby zdrowia.

Reklama

W piątkowym komunikacie organu nadzorującego walkę z epidemią w Wuhanie napisano, że po weryfikacji danych, łączny bilans osób zakażonych z objawami choroby wzrósł o 325 - do 50 333.

W Wuhanie, w środkowych Chinach, pod koniec 2019 roku wykryto pierwotne ognisko pandemii koronawirusa, którym na całym świecie zaraziło się już ponad 2 mln osób, a ponad 150 tys. z nich zmarło.

Van Kerkhove powiedziała, że chińskie władze zrewidowały dane zakładów pogrzebowych, domów opieki, szpitali i ośrodków detencyjnych, a także liczby chorych, którzy zmarli w domu.

Jak przypomina agencja Reutera, prezydent USA Donald Trump sugerował wielokrotnie, że Chiny zaniżały liczbę ofiar koronawirusa i potępił WHO za wsparcie chińskiego podejścia do pandemii. Ogłosił też, że do czasu wyjaśnienia postępowania WHO w sprawie pandemii, wstrzyma wsparcie finansowe USA dla tej organizacji.

Na piątkowej konferencji prasowej w siedzibie WHO w Genewie ekspert tej organizacji Mike Ryan powiedział, że WHO nie jest pewna, czy przeciwciała we krwi osób wyleczonych z COVID-19 zapewniają ochronę przed ponownym zakażeniem.

Nawet jeśli byłyby one skuteczne w tym zakresie - twierdzi Ryan - nie ma dowodów na to, by wielu ozdrowieńców miało wykrywalne przeciwciała i w ten sposób zapewniało tzw. odporność stadną dla znacznej części populacji.

"Dowody przeczą stwierdzeniu, że większość społeczeństwa wykształca przeciwciała. Rządy nie mogą więc skorzystać z tego jako rozwiązania problemu pandemii" - podkreślił Ryan.