Pandemia koronawirusa przyspiesza - ogłosiła w piątek (19 czerwca) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W ciągu ostatnich 24 godzin na świecie odnotowano ponad 150 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2. To największy dobowy wzrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii.

"Świat znajduje się w nowej i niebezpiecznej fazie pandemii" - ostrzegł dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas piątkowego briefingu prasowego w siedzibie organizacji w Genewie.

"Wielu ludzi - co zrozumiałe - ma już dość zamknięcia w domach. Państwa - co również jest zrozumiałe - chcą się na nowo otwierać i rozmrażać gospodarki. Ale wirus wciąż szybko się rozprzestrzenia, jest nadal śmiertelnie niebezpieczny, a większość ludzi wciąż jest na niego podatna" - zaalarmował szef WHO.

Według najnowszych danych na całym świecie koronawirusem zaraziło się już ponad 8,5 mln osób, a ponad 453 tys. zmarło.

150 tys. zakażeń w ciągu doby

Tylko w ciągu ostatniej doby na świecie odnotowano ponad 150 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2, co stanowi największy dobowy wzrost zakażeń od początku pandemii. WHO poinformowała, że ponad połowa tych przypadków została wykryta w obu Amerykach. Duża liczba zakażeń pojawiła się też w Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał, by zachowywać "ekstremalną czujność", dystans społeczny od innych ludzi i nosić maseczkę, gdy wymaga tego sytuacja.



Szef WHO ponowił też apel do wszystkich krajów, by nadal skupiały się na wykrywaniu nowych przypadków, testowaniu i opiece nad każdym pacjentem z COVID-19.

"To będzie bardzo trudna podróż"

W związku z trwającymi na całym świecie próbami znalezienia leku i szczepionki przeciwko COVID-19 przedstawiciele WHO podkreślili, że konieczne będą testy na dużą skalę, by dokładnie badać ewentualne efekty uboczne.



"Chociaż wynalezienie szczepionki nie jest niemożliwe, to będzie to bardzo trudna podróż" - ocenił szef WHO.

