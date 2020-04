WHO: W ciągu 24 godz. liczba zakażonych może przekroczyć dwa miliony

Liczba wszystkich zakażonych od wybuchu epidemii COVID-19 wkrótce przekroczy ponad 2 mln osób, a zgonów - ponad 120 tys., co przy obecnym tempie wzrostu infekcji może to nastąpić w ciągu najbliższej doby - ostrzega WHO. Aktywnych zakażeń jest obecnie prawie 1,36 mln.

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. w Chinach, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, we wtorek rano liczba zakażeń przekroczyła 1,93 mln. Pandemia dotarła już do ponad 210 krajów.

Tymczasem w ciągu doby przybywa co najmniej kilkadziesiąt tys. nowych przypadków. Najpóźniej w środę można się spodziewać ponad 2 mln infekcji. Zwiększa się też liczba zgonów: łącznie jest ich już ponad 120 tys., najwięcej w USA (24 tys.), we Włoszech (ponad 20,5 tys.) oraz w Hiszpanii (18 tys.).

Najwięcej zakażeń w przeliczeniu na poszczególne kraje jest w USA, gdzie zarejestrowano już prawie 600 tys. przypadków COVID-19, z czego niemal 200 tys. w samym Nowym Jorku. Gubernator stanu Andrew Cuomo powiedział, że aglomeracja najgorsze ma już raczej za sobą. Dobowa liczna hospitalizacji ustabilizowała się, a liczba zgonów nieco spadła. Przyznał jednak, że to osiągnięcie może zostać zaprzepaszczone, jeśli wśród mieszkańców nastąpi rozluźnienie dystansu społecznego.

Europa wciąż z największą liczbą zakażeń

Najwięcej infekcji jest wciąż w Europie, zwłaszcza zachodniej. Najwięcej zakażeń odnotowano w Hiszpanii (ponad 170 tys.) oraz we Włoszech (160 tys.). W obu tych krajach sytuacja się jednak poprawia. Nastąpiło przede wszystkim wypłaszczenie krzywej nowych zakażeń. W Hiszpanii spada zarówno liczba nowych przypadków, jak i zgonów. We Włoszech jest mniej nowych infekcji, natomiast stabilizuje się liczba zgonów.

Na naszym kontynencie na kolejnych miejscach są Francja (około 140 tys. zakażeń), Niemcy (ponad 130 tys.) oraz Wielka Brytania (90 tys.). Epidemia rozwija się też w Belgii (ponad 30 tys. przypadków), Niderlandach (27 tys.), Szwajcarii (26 tys.), Rosji (ponad 21 tys.), Portugalii (ponad 17 tys.), Austrii (ponad 14 tys.) oraz Szwecji i Irlandii (ponad 10 tys.).

W Europie Środkowo-Wschodniej na razie jest mniej zakażeń, ale i w tym regionie liczba przypadków stale rośnie, szczególnie w Rosji. W Polsce jest już ponad 7 tys. zakażeń. Nasz kraj wyprzedził pod tym względem Czechy (ponad 6 tys.), które przez kilka tygodni były w tej statystyce przed naszym krajem.

Ile naprawdę jest przypadków w Brazylii?

Epidemia COVID-19 niepokojąco rozwija się w Turcji, gdzie liczba zakażeń przekroczyła 61 tys. W Iranie jest ponad 73 tys. infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, a w Brazylii - 23 tys. Według Reutersa w Brazylii może być jednak 12 razy więcej przypadków, niż się oficjalnie podaje. Wynika to z tego, że wykonuje się tam mało potwierdzających zakażenie testów.

Z danych WHO wynika, że przybywa również tzw. ozdrowieńców. Na całym świecie wyzdrowiało już ponad 450 tys. pacjentów. Aktywnych zakażeń, wymagających leczenia lub obserwacji jest ponad 1,35 mln. Zdecydowana większość z nich (96 proc.) przechodzi chorobę łagodnie, jedynie 4 proc. chorych (ponad 51 tys.) jest w stanie poważnym lub krytycznym.