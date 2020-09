WHO: Wkrótce więcej zgonów z powodu COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) studzi nadzieje na szybki koniec pandemii w Europie. Liczba zgonów może się zwiększyć. Nie jest też jasne, czy powstanie szczepionka, która będzie powszechnie dostępna.

Zdjęcie Światowa Organizacja Zdrowia studzi nadzieje na szybki koniec pandemii w Europie, zdj. ilustracyjne /Johanes Christo/NurPhoto /Getty Images

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spodziewają się wzrostu liczby przypadków śmiertelnych w październiku i listopadzie.

Reklama

- Będzie trudniej - powiedział dyrektor regionalny WHO w Europie Hans Kluge w rozmowie z agencją AFP. Przypomniał, że obecnie rośnie liczba nowych zachorowań w Europie, choć liczba zgonów z powodu COVID-19 utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie.

Śmiertelność wzrośnie

- Świat nie chce dziś słuchać takich złych wiadomości i ja to rozumiem - powiedział Kluge. - Jednak w październiku i listopadzie będziemy obserwować wzrost śmiertelności - oświadczył.

Jednocześnie urzędnik WHO z Kopenhagi ostrzegł przed zbyt wygórowanymi oczekiwaniami wobec szczepionki przeciwko koronawirusowi. - Wciąż słyszę: "Szczepionka będzie końcem pandemii". Oczywiście, że nie! - powiedział.

Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy szczepionka pomoże wszystkim w jednakowym stopniu. Są przesłanki, by sądzić, że pomoże jedynie niektórym. - A jeśli do tego będziemy musieli zamawiać różne szczepionki, będzie to logistyczny koszmar - ostrzegł Kluge.

Rekordowa liczba zakażeń

Podczas weekendu WHO zarejestrowała rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem w przeciągu jednego dnia. Z danych tych wynika, że w niedzielę (13 września) na całym świecie zgłoszono 307 930 nowych zakażeń, do których doszło w przeciągu 24 godzin. To o tysiąc więcej niż podczas ostatniego rekordu, który odnotowano tydzień temu.

Od momentu wykrycia koronawirusa SARS-CoV- 2 pod koniec 2019 roku na całym świecie odnotowano 28,6 mln zakażeń. Zdaniem ekspertów liczba zakażeń, które w ogóle nie trafiają do statystyk, jest bardzo wysoka. Ponad 917 tys. zakażonych zmarło.

(AFP/sier)