Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest zaniepokojona planowaną na 9 maja defiladą wojskową w Mińsku. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że – mimo epidemii – odwołanie Parady Zwycięstwa nie jest możliwe.

Zdjęcie Defilada wojskowa w Mińsku w 2015 r. /MAXIM MALINOVSKY /AFP

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi negatywnymi konsekwencjami przeprowadzenia takiego masowego przedsięwzięcia w czasie epidemii" - powiedział w poniedziałek agencji BiełaPAN przedstawiciel białoruskiego biura WHO, Batyr Bierdykłyczew.

Reklama

"Szczególnie martwi nas możliwy udział osób starszych, wśród których odnotowano ciężki przebieg zakażenia koronawirusem i wysoki współczynnik śmiertelności z powodu infekcji" - podkreślił.

Przedstawiciel WHO przypomniał, że odwołanie imprez masowych było kluczową rekomendacją misji ekspertów jego organizacji, która przebywała na Białorusi na początku kwietnia.

"Zgromadzenia, w czasie których nie da się zapewnić 1,5-2 metrów odległości między ludźmi, zwiększają ryzyko zakażenia i sprzyjają dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii" - powiedział Bierdykłyczew.

Łukaszenka: Nie możemy odwołać defilady

"Nie możemy odwołać defilady. Po prostu nie możemy" - oświadczył w niedzielę prezydent Łukaszenka. "To emocjonalna, bardzo ideologiczna sprawa. Ci ludzie w czasie wojny umierali, być może także od wirusów i z powodu innych chorób. Umierali za nas, jak patetycznie by to nie brzmiało" - dodał.

Wcześniej na Białorusi pojawiły się apele, m.in. petycja w internecie, o odwołanie parady ze względu na epidemię koronawirusa. Według danych oficjalnych w kraju zachorowało już ponad 17,4 tys. osób, a 103 osoby zmarły.

W Rosji parada odwołana

W Rosji Paradę Zwycięstwa z powodu epidemii przeniesiono na późniejszy termin.

9 maja m.in. w Rosji i na Białorusi jest obchodzony jako data zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak określany jest etap II wojny światowej w latach 1941-1945 (od ataku Niemiec hitlerowskich na ZSRR).

Nie odwołano imprez masowych, nie ma kwarantanny

Na Białorusi nie wprowadzono szerokiej kwarantanny ani zakazu imprez masowych. Wobec przejścia epidemii do fazy niekontrolowanej transmisji lokalnej, WHO, pozytywnie doceniając działania podejmowane przez Mińsk na pierwszych etapach walki z epidemią, wyraziła zaniepokojenie sytuacją.

Organizacja rekomendowała wprowadzenie w tym kraju bardziej zaawansowanych działań w ramach dystansowania społecznego, przede wszystkim odwołania wszystkich imprez masowych, przejścia na pracę i naukę zdalną, zamknięcia obiektów gospodarczych, które nie są kluczowe dla funkcjonowania państwa.

Z Mińska Justyna Prus

Dzień Zwycięstwa. Próby przed ważnym świętem w Rosji 1 / 6 W połowie kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, obchody jednego z najważniejszych świąt w Rosji jednak nie odbędą się w planowanym terminie. Na zdjęciu: Su-25 BM. Źródło: East News Autor: Alexey Maishev/SPUTNIK Russia udostępnij

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców