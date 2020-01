- W Polsce wciąż nie mamy potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale jestem przekonany, że wcześniej czy później taki przypadek się pojawi – powiedział w piątek na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Karaska.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie

Waldemar Kraska poinformował, że na chwilę obecną w Polsce jest hospitalizowanych kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa. Z kolei ponad 500 osób jest monitorowanych przez służby sanitarne.

Wiceminister przekazał, że na stronie resortu dostępna jest lista szpitali zakaźnych. Zaapelował, aby do oddziałów zakaźnych zgłaszały się osoby, które były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która przebywała w tym kraju i mają gorączkę powyżej 38 st., kaszel i duszności.

- Państwowy Zakład Higieny posiada zdolność do oznaczenia wirusa - przekazał Kraska. - Jest to dobra wiadomość, gdyż nie musimy wysyłać próbek za granicę. Jednak jeśli nastąpi taka konieczność, będziemy z tych konsultacji korzystać - dodał.

Światowy stan zagrożenia. "Byliśmy przygotowani"

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w związku z koronawirusem ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.

- Jesteśmy bezpieczni, mamy wdrożone wszystkie procedury zgodne ze standardami WHO. Byliśmy do takiego stanu przygotowani mniej więcej od tygodnia - zapewnił na piątkowej konferencji Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, odnosząc się do decyzji WHO.

- Byliśmy mądrzy przed szkodą - dodał.

Co z Polakami, którzy są w Chinach?

- Jesteśmy w trakcie realizacji planu transportu Polaków z Wuhan, obecnie powrót zadeklarowało 31 osób - przekazał Waldemar Kraska.

Jak dodał, transport będzie się odbywał do Francji, a z Francji bezpośrednio do Polski. Ma on nastąpić "w najbliższych dniach".



PZH: Badamy próbki na obecność koronawirusa

- Od czwartku badamy próbki dotyczące osób, u których lekarze podejrzewają wystąpienie koronawirusa - poinformował dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dr Grzegorz Juszczyk.

Potwierdził, że Instytut dysponuje wzorcem genetycznym wirusa korona.