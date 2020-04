Wielka Brytania: 101-latek wyleczony z koronawirusa

101-letni Keith Watson z hrabstwa Worcestershire w zachodniej Anglii zakaził się koronawirusem. Na szczęście mężczyzna wyzdrowiał i został już wypisany ze szpitala – podaje dziennik "The Independent".

Zdjęcie W środę Wielka Brytania stała się piątym krajem - po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji - w którym liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa przekroczyła 7000. /Isabel Infantes /AFP

Watson trafił do szpitala na zabieg chirurgiczny. Po badaniach okazało się, że 101-latek zakaził się koronawirusem.

Reklama

Mężczyzna przez dwa tygodnie leczony był w klinice Alexandra Hospital w miejscowości Redditch. W czwartek (9 kwietnia) został wypisany ze szpitala. Poinformowany o tym na Facebooku.

"To jest Keith, ma 101 lat. Wrócił dziś do domu po pokonaniu koronawirusa. Brawa dla wszystkich z oddziału 12. szpitala Alexandra za opiekę nad Keithem przez ostatnie dwa tygodnie!" - czytamy we wpisie.

"Jesteśmy zachwyceni, że zdrowy Keith mógł bezpiecznie wrócić do domu. To dodatkowa zachęta dla naszego personelu, który wykonuje wspaniałą pracę dla pacjentów, w jednym z najtrudniejszych momentów w naszej historii" - powiedział Matthew Hopkins z National Health Service.

Jo Watson, synowa Keitha Watsona, w rozmowie z BBC ujawniła, że 101-latek trafił do szpitala po nieszczęśliwym upadku.

"Zabieg chirurgiczny w jego wieku to już było dużo. Kiedy dowiedzieliśmy się, że zachorował na koronawirusa, byliśmy jak najgorszych myśli. Ale jego organizm jest niesamowity jak na ten wiek" - powiedziała.