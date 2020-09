Wirusolog: Chiński rząd celowo wypuścił koronawirusa

- Chiński rząd celowo wyprodukował i wypuścił wirusa, który doprowadził do masowych zgonów na całym świecie - oświadczyła na antenie amerykańskiej stacji Fox News dr Li-Meng Yan, chińska wirusolog. Badaczka przyznała, że posiada naukowe dowody na to, iż SARS-CoV-2 powstał w laboratorium. Zapowiedziała, że wyda oficjalny raport w tej sprawie.

Chińska wirusolog już wcześniej oskarżała władze Chin o celowe doprowadzenie do pandemii. Pod koniec lipca w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Mundo" podkreślała, że źródłem koronawirusa nie jest targ w Wuhanie, podobnie jak żadne dzikie zwierzę nie jest pośrednikiem w drodze zakażania ludzi.

"Koronawirus nie wywodzi się z przyrody" - mówiła wówczas wirusolog i podkreślała, że nie wierzy, iż "choroba COVID-19 powstała w sposób przypadkowy".

"Chiński rząd celowo wypuścił koronawirusa"

W środę (16 września) w wywiadzie dla Fox News chińska badaczka ponownie oświadczyła, że posiada dowody, wskazujące na to, że koronawirus SARS-CoV-2 nie pochodzi z przyrody.



Jej zdaniem SARS-CoV-2 stworzono na bazie nieszkodliwego dla ludzi wirusa zwierzęcego. Następnie - jak podkreśliła - zmodyfikowano go do postaci, która zaczęła siać spustoszenie na całym świecie i spowodowała masowe zgony.

Badaczka podkreśliła, że władze Chin z pełną świadomością wypuściły COVID-19 z laboratorium.

- Nie zawsze można zrozumieć zło, jakim kierują się politycy partii komunistycznej - przyznała. - Jednak na podstawie tego, co widzimy, pewne jest, że zrobili to - doprowadzili do pandemii dotykającej każdego na świecie, historycznej pandemii - dodała.



