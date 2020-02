​Wizz Air odwołuje część rejsów do Izraela z powodu koronawirusa

Wizz Air ze względu na malejące zainteresowanie spowodowane wybuchem epidemii koronawirusa odwołał część rejsów do Izraela - poinformował w sobotę przewoźnik. Zmienił harmonogram lotów między 15 marca a 2 kwietnia.

Wizz Air o zmianie w harmonogramie lotów poinformował w komunikacie przesłanym w sobotę. Przewoźnik zdecydował odwołać część rejsów na określonych trasach Izraela między 15 marca a 2 kwietnia. Zmiany dotyczą tras z Warszawy oraz Krakowa do Tel-Awiwu.

Przewoźnik poinformował, że o zmianach pasażerowie mają być informowani nie później niż 14 dni przed pierwotną datą lotu.

"Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub w aplikacji mobilnej linii lotniczej, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air" - czytamy.

W czwartek Wizz Air podał, że w związku ze spadkiem zainteresowania w związku z epidemią koronawirusa odwołuje znaczną liczbę rejsów do Włoch. Zmienił się harmonogram lotów między 11 marca a 2 kwietnia. Całkowitą przepustowość zmniejszono o ok. 60 proc. Liczbę przelotów na poszczególnych trasach zmniejszono do maksymalnie dwóch tygodniowo.