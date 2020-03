102-letnia mieszkanka położonej na północy Włoch Genui, pokonała koronawirusa i całkowicie wyleczona po 20 dniach opuściła szpital - poinformowało CNN. Co ciekawe - kobieta we wczesnym dzieciństwie chorowała także na grypę hiszpankę.

Italica Grondona trafiła do szpitala na początku marca z powodu lekkiej niewydolności serca - powiedziała w rozmowie z CNN Vera Sicbaldi, lekarka ze szpitala San Martino w Genui, która opiekowała się 102-latką.

Kobieta miała jednak lekkie objawy koronawirusa, dlatego przeprowadzono u niej testy, które potwierdziły zakażenie SARS-CoV-19.

"Niewiele zrobiliśmy, by jej pomóc. Wyzdrowiała sama" - powiedziała CNN lekarka.



"Nazwaliśmy ją 'nieśmiertelną góralką'. Jest nadzieją dla zmagających się z pandemią osób starszych" - podkreśliła Sicbaldi.



Przypadek 102-latki na tyle zainteresował lekarzy, że postanowili pobrać od niej dodatkowe próbki do badań. Okazało się, że urodzona w 1917 roku kobieta, we wczesnym dzieciństwie przeszła także grypę hiszpankę, która zbierała śmiertelne żniwo na świecie w latach 1918-1920.