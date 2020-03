Podczas obowiązywania surowych przepisów o walce z koronawirusem we Włoszech, można biegać po parku, wychodzić z psem, chodzić po zakupy i wynieść śmieci - takie wyjaśnienia przedstawił rząd w związku z pytaniami obywateli, co faktycznie mogą robić.

Zdjęcie We Włoszech obowiązują obecnie surowe przepisy o walce z koronawirusem. /MOURAD BALTI TOUATI /PAP/EPA

Jak podkreślają media, po tym, gdy w całym kraju wprowadzono znaczne ograniczenia poruszania się zarówno samochodem, jak i na piechotę, zapanował informacyjny chaos. Wielu Włochów nie wie, jakie zachowania są dozwolone i w jakich okolicznościach mogą wyjść z domu, skoro w dekrecie rządowym mowa jest tylko o przyczynach związanych z pracą, zdrowiem i pilnymi potrzebami.

Reklama

Jedna z dziennikarek telewizji RAI ujawniła na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej, że przed północą została zatrzymana do kontroli przez policję, gdy z mężem wyszła na spacer z psem. Funkcjonariusze powiedzieli jej, że z psem może wyjść tylko jedna osoba.

Co wolno obywatelom w dniach walki z koronawirusem?

W związku z nieścisłościami dekretu i licznymi wątpliwościami, Kancelaria Premiera przedstawiła szereg wyjaśnień. Potwierdziła, że można wyjść z domu wynieść śmieci, a także iść lub pojechać na zakupy do centrum handlowego, sklepu i kiosku z gazetami, czy apteki. Tylko one otwarte są we Włoszech do 25 marca.

Można ponadto jeździć na rowerze - po to, by pojechać do pracy lub w ramach sportu - pamiętając o konieczności zachowania bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra od innych osób, zgodnie z zasadami prewencji.

Możliwa jest też aktywność fizyczna w parkach i na skwerach, również przy zachowaniu odległości, ale nie w całych grupach.

Dozwolone są spacery z psem, przy unikaniu skupisk ludzi i wizyty u weterynarza ze zwierzęciem domowym.

Rodzice będący w separacji, lub po rozwodzie, mogą pojechać odwiedzić swoje dzieci. Można też udać się do rodziców, wymagających pomocy.

Zabroniono natomiast organizowania spotkań wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń. Jedyne otwarte restauracje i bary to te w hotelach, ale mogą one obsługiwać tylko ich gości.