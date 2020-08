We Włoszech narasta zjawisko "przywożenia" koronawirusa przez młodych ludzi, którzy spędzali wakacje za granicą, między innymi w Grecji i Chorwacji. Alert w związku z tworzeniem się takich nowych ognisk zakażeń panuje w kilku regionach kraju.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /AFP

Władze Toskanii poinformowały w sobotę o wykryciu dwóch ognisk zakażeń z 23 osobami, które wróciły do swoich domów w rejonie Sieny oraz Arezzo z Grecji i Chorwacji.

Reklama

Podobną sytuację notuje się w Emilii-Romanii. Tamtejszy regionalny wydział do spraw zdrowia podał, że z koronawirusem wrócili młodzi ludzie z wakacji w Chorwacji, Albanii i na greckiej wyspie Korfu.

"Zarówno we Włoszech, jak i za granicą należy zachować dystans, a tam, gdzie nie jest to możliwe, konieczne jest rygorystyczne noszenie maseczek" - powiedział szef wydziału we władzach regionu Raffaele Donini.

Dziennik "Corriere della Sera" przytacza wypowiedź 18-latki z Padwy, która zakaziła się wirusem na chorwackiej wyspie Pag, gdzie świętowała zdanie matury, a teraz bardzo żałuje swojej beztroski.

"Nikt nie nosił maseczek, nawet kierowca autokaru, ulegliśmy wpływowi innych. Teraz boję się o moich rodziców" - powiedziała. W jej regionie, Wenecji Euganejskiej, również panuje alarm na tle zjawiska zakażeń z zagranicy.



Z Rzymu Sylwia Wysocka



Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców



Wideo "Czerwone", "żółte" i "zielone" powiaty. Nowe restrykcje