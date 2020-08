Włochy: Faktyczna liczba zakażonych znacznie wyższa? Sensacyjne wyniki badań

Ponad 1,4 mln Włochów ma przeciwciała koronawirusa. To sześć razy więcej niż wynosi oficjalna potwierdzona w kraju laboratoryjnie liczba przypadków zakażenia - takie są pierwsze rezultaty badań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie Analizy wskazują na to, że kontakt z wirusem miało sześć razy więcej osób niż pokazują to oficjalne statystyki /Diego Puletto/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Wyniki badań, zorganizowanych we współpracy z Instytutem Statystycznym Istat, można, jak się zauważa, uznać za sensacyjne. Są zarazem potwierdzeniem hipotez niektórych wirusologów, według których faktyczna liczba zakażonych jest znacznie wyższa od oficjalnie podawanej.

Reklama

Analizy wskazują na to, że kontakt z wirusem miało sześć razy więcej osób niż pokazują to oficjalne statystyki. Podaje się w nich, że do tej pory we Włoszech potwierdzono ponad 248 tys. zakażeń.

Przeciwciała wykryto u 1 mln 482 tys. osób, czyli u 2,5 proc. ludności.

Rezultaty te, jak zastrzeżono, są wstępne i nie pokazują jeszcze pełnego obrazu. Konkluzje zaś sporządzono na podstawie badań serologicznych ponad 64 tys. osób.

Najnowszy bilans z Włoch. Jak wygląda sytuacja?

We Włoszech 12 osób zmarło ostatniej doby na COVID-19, wykryto 159 nowych zakażeń - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Najnowsze dane wskazują na wzrost liczby zgonów w porównaniu z niedzielą, gdy było ich osiem, oraz na spadek nowych infekcji.

Dzień wcześniej zarejestrowano 239 nowych przypadków koronawirusa.

Łączny bilans zmarłych wzrósł do 35166.

Oficjalna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wynosi 248,2 tys. Wyleczonych jest ponad 200 tys. osób. Obecnie zainfekowanych jest 12 tys. mieszkańców Włoch. W szpitalach przebywa ponad 700 chorych, w tym 41 na intensywnej terapii.

W Lombardii zarejestrowano 3 zgony i 25 nowych zakażeń, co oznacza istotną poprawę sytuacji w tym regionie najbardziej zaatakowanym przez epidemię.

Nowe zakażenia nie zostały wykryte w pięciu z 20 regionów: w Marche, Friuli-Wenecji Julijskiej, Dolinie Aosty, Kalabrii i Basilicacie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka



***Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców