Załogi dwóch okrętów włoskiej marynarki wojennej poddano kwarantannie z powodu stwierdzenia na ich pokładzie przypadków koronawirusa - podano w komunikacie w piątek. Są to "San Giusto" i "San Giorgio" z bazy morskiej w Brindisi w Apulii na południu Włoch.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Andrzej Grygiel /PAP

W wydanej nocie marynarka wojenna oświadczyła, że kroki te podjęto w ramach prewencji po tym, gdy u dwóch żołnierzy potwierdzono obecność koronawirusa.

Jeden z nich przebywa w szpitalu w Brindisi. Oba okręty pozostaną w tym porcie pilnowane przez straż.

Jak informuje agencja Ansa, 300 osób poddano domowej kwarantannie.

