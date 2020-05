Włochy: Najniższa liczba zgonów z powodu koronawirusa od 14 marca

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 174 osoby zakażone koronawirusem - podała w niedzielę (3 maja) Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 28 884. To najniższa liczba zgonów jednego dnia zanotowana od 14 marca.

Obrona cywilna poinformowała w komunikacie, że w ciągu ostatniej doby zanotowano niecałe 1,4 tys. nowych zakażeń, czyli o ponad 500 mniej niż w sobotę (2 maja).

Przełomowe dane

Eksperci zwracają również uwagę na znaczny spadek zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarły 174 osoby. Tym samym po raz pierwszy od 18 dni liczba zgonów spadła poniżej 200 i jest najniższa od 14 marca.

W apogeum pandemii z powodu koronawirusa umierało powyżej 900 osób w ciągu doby. W sumie w wyniku COVID-19 odnotowano 28 884 zgony.



Stale spada liczba pacjentów

Obecnie na koronawirusa we Włoszech leczonych jest 100 tys. osób, ale tylko 17 proc. z nich wymaga hospitalizacji. Liczba pacjentów stale spada. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1,5 tys. chorych. Na początku kwietnia było ich ponad 4,5 tys.

Dotychczas w całym kraju potwierdzono ponad 210 tys. przypadków koronawirusa.



Druga faza walki z epidemią

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną i potrzebą odmrożenia gospodarki jutro, po ponad 50 dniach kwarantanny, do pracy w wielu sektorach powróci blisko 4,5 mln Włochów. Tym samym kraj wkracza w drugą fazę walki z epidemią.

