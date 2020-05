162 osoby zmarły we Włoszech w ciągu ostatniej doby - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Oznacza to ponowny wzrost zgonów w porównaniu z poniedziałkiem, gdy odnotowano rekordowo niską liczbę 99 zmarłych. Łączny bilans od początku epidemii wzrósł do 32169.

Obecnie w całym kraju zakażonych jest 65 tys. osób. To dalszy spadek o następnych około 1 400 osób.

Dwa razy więcej niż chorych jest osób wyleczonych: ponad 129 tysięcy. Do zdrowia powróciło 2 tys. osób.

Łączna liczba potwierdzonych dotąd przypadków zakażeń to 226 tys.; o 813 więcej niż dnia poprzedniego. W porównaniu z poniedziałkiem liczba ta jest wyższa prawie dwukrotnie. Połowa nowych infekcji występuje w Lombardii.

Na oddziałach intensywnej terapii jest 716 najciężej chorych na COVID-19.

Wśród regionów, w których sytuacja epidemiologiczna stale poprawia się, jest Sardynia. Odnotowano tam ostatniej doby jedno nowe zakażenie; nie ma żadnego zgonu.

W stołecznym regionie Lacjum potwierdzono 20 nowych przypadków. To najniższy taki bilans od początku kwarantanny 10 marca. Zmarło 12 osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

