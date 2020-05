Włochy: Premier Giuseppe Conte wyznał, że zawsze sam się strzyże

Premier Włoch Giuseppe Conte wyjawił, że zawsze się się strzyże, a nauczył się tego podczas studiów. W ten sposób rozwiązał zagadkę swych zadbanych, równo przyciętych włosów w tygodniach, gdy w całym kraju zamknięte są salony fryzjerskie.

Zdjęcie Premier Włoch Giuseppe Conte /MAURIZIO BRAMBATTI /PAP/EPA

Przypomina się, że pod koniec kwietnia wielu Włochów spotkało rozczarowanie, gdy dowiedzieli się od szefa swego rządu, że na początku drugiej fazy epidemii i łagodzenia restrykcji, czyli 4 maja, fryzjerzy nie będą mogli otworzyć swoich salonów. Możliwe to będzie zapewne od 1 czerwca, co już wywołało protesty przedstawicieli tej branży. Jak argumentują, potajemnie i poza wszelką kontrolą sanitarną świadczone są nielegalne usługi fryzjerskie w domach klientów.

Nienagannie, równo przycięte włosy premiera

Reklama

Jednocześnie zauważono, że premier podczas konferencji prasowych i innych wystąpień ma nienagannie, równo przycięte włosy. Także ten szczegół w tych trudnych dniach, gdy miliony ludzi marzą o wizycie u fryzjera, nie umknęło ich uwadze i wywołało polemiki.

Dziennik "Il Messaggero" podkreślił, że wielu Włochów zadaje sobie pytanie, czy Conte naruszył przepisy i wbrew nim skorzystał z usług fryzjera. Postanowiła to sprawdzić ekipa programu w telewizji komercyjnej Italia 1.

"Nadzwyczajny sekret"

Premier zapytany o to, jak to robi, że także teraz ma zawsze dobrze przycięte włosy, odpowiedział: "Zdradzę nadzwyczajny sekret, a ponieważ jest to taki sekret, w który możecie nie uwierzyć, gotów jestem to udowodnić: sam się strzygę".

"To stara praktyka, której nauczyłem się w czasach uniwersyteckich, strzygłem też wszystkich moich współlokatorów" - dodał Conte.

Również rzecznik szefa rządu Rocco Casalino potwierdził: "Tak, strzyże się sam, ma taki nawyk. Również przed zamknięciem salonów sam się strzygł. Zawsze to robił".

Z Rzymu Sylwia Wysocka



Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców