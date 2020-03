Do 66 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek krajowa federacja lekarzy, rejestrująca kolejne zgony w czasie epidemii. W ostatnich godzinach zmarło trzech pracowników służby zdrowia.

Zdjęcie Do 66 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem we Włoszech /MAURIZIO BRAMBATTI /PAP/EPA

Ostatnie zgony zanotowano w Mesynie na Sycylii, w Como w Lombardii i w Rzymie.

Zakażonych koronawirusem jest 8956 przedstawicieli całego personelu medycznego we Włoszech.

W wydanym komunikacie federacja podkreśliła: "Wśród ludności rośnie wdzięczność wobec pracowników służby zdrowia, którzy narażają własne życie, by ratować innych, w nierównej walce gołymi rękoma z wirusem".

Jak dodano, wdzięczność ta wyrażana jest we Włoszech codziennie w różny sposób, także na ręce tej organizacji, która otrzymuje wiadomości, listy i wiersze dedykowane lekarzom.