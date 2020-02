132 przypadki koronawirusa stwierdzono dotąd we Włoszech - poinformował w niedzielę szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu sanitarnego Angelo Borrelli. 26 chorych osób przebywa na oddzialach intensywnej terapii. Od piątku zmarły dwie starsze osoby. To pierwsze śmiertelne ofiary wirusa w tym kraju.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /EPA/Andrea Fasani /PAP

W piątek w rejonie Padwy zmarł 78-letni mężczyzna, a w sobotę w Codogno koło Lodi - 75-letnia kobieta.

Reklama

Bilans ten stale rośnie. Od piątku wzrósł ponad pięciokrotnie.

Według najnowszych informacji w Lombardii potwierdzono 39 przypadków zachorowań, a w Wenecji Euganejskiej - 12.

W obu regionach trwają działania mające na celu ustalenie źródeł koronawirusa, występującego u osób, które nie podróżowały do Chin.

Agencja Ansa podała, że w przypadku miejscowości Vo koło Padwy, skąd pochodził zmarły 78-latek oraz inny chory, wszczęto postępowanie, by ustalić, czy istnieje związek między tymi przypadkami a działalnością handlową prowadzoną tam przez chińskich imigrantów.

Działania zapobiegawcze

We Włoszech odwołano dziesiątki imprez sportowych, w tym cztery mecze piłkarskiej Serie A, 11 gmin odizolowano od reszty kraju.



W związku z szerzeniem się koronawirusa biskup miasta Piacenza w regionie Emilia-Romania, Gianni Ambrosio zalecił, aby podczas mszy księża dawali wiernym komunię do ręki i by unikano uścisku dłoni w czasie przekazywania sobie znaku pokoju.

Burmistrz stolicy Lombardii, Mediolanu, Giuseppe Sala powiedział, że nie wyobraża sobie tego, aby zamknąć miasto z powodu obecnego kryzysu. Nie wykluczył natomiast odwołania niektórych masowych imprez i wydarzeń.

Ogłosił, że zwróci się do władz regionu o to, aby podjęły decyzję o zamknięciu szkół zarówno w Mediolanie, jak i w okolicznych gminach.

Wcześniej zapadła decyzja o zamknięciu uniwersytetów w Wenecji Euganejskiej.

Władze nie podjęły żadnych nowych decyzji, dotyczących turystów przybywających do Włoch. W mocy pozostają wcześniej wprowadzone kroki prewencyjne, polegające na mierzeniu temperatury pasażerom na lotniskach i w portach.

Konsulat generalny RP w Mediolanie zamieścił na Twitterze następujący apel do Polaków: "W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirus w północnych Włoszech, prosimy rodaków mieszkających i przebywających w Italii o stosowanie się do zaleceń włoskich służb oraz o zachowanie środków ostrożności".