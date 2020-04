Włochy szykują się do otwarcia części sklepów

We Włoszech trwają przygotowania do otwarcia części sklepów, które były zamknięte przez miesiąc z powodu epidemii. Rząd zgodził się, by od wtorku, 14 kwietnia, otwarto sklepy papiernicze, z artykułami dla dzieci i księgarnie. Niektóre regiony wstrzymują się z tą decyzją.

Zdjęcie Księgarnia w Mediolanie (arch.) /123RF/PICSEL

W Lombardii, czyli epicentrum epidemii koronawirusa księgarnie i sklepy papiernicze pozostaną zamknięte. Władze regionu zarządziły, że książki, zeszyty i inne artykuły szkolne oraz biurowe mogą być sprzedawane wyłącznie w supermarketach. Otwarte zostaną natomiast sklepy z rzeczami dla noworodków i starszych dzieci.

W Piemoncie nie dojdzie do otwarcia następnych sklepów i księgarń. Szef władz regionalnych Alberto Cirio przedłużył obowiązujące zakazy do 3 maja.

Władze Wenecji Euganejskiej postanowiły natomiast, że księgarnie, sklepy z artykułami papierniczymi i ubraniami dla dzieci będą otwarte do 3 maja tylko dwa razy w tygodniu.

Dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki można będzie kupować ubrania i inne artykuły dla dzieci w Kampanii ze stolicą w Neapolu. Nie zostanie tam wznowiona na razie sprzedaż książek i artykułów papierniczych.

W Emilii-Romanii ruszy zaś sprzedaż książek i artykułów szkolnych oraz dziecięcych, na którą zgodził się rząd.

Z kolei władze stołecznego regionu Lacjum postanowiły jeszcze poczekać z tym do 20 kwietnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka