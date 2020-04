​Włochy: Wybory lokalne w kilku regionach przeniesione

Włoski rząd postanowił, że zaplanowane na najbliższe miesiące wybory lokalne w kilku regionach kraju należy przełożyć na okres między wrześniem a grudniem. Rada Ministrów wyjaśniła, że wybory można opóźnić maksymalnie o trzy miesiące.

Zdjęcie Koronawirus we Włoszech /Claudio Giovannini /PAP

Taki zapis pojawił się w przyjętym rządowym dekrecie w sprawie wyborów samorządowych. Podkreślono w nim, że przy wyborze terminu należy uwzględnić sytuację epidemiczną w danym regionie.

Reklama

Minister do spraw stosunków z parlamentem Federico D'Inca powiedział po obradach rządu, że wybory można przeprowadzić w bezpiecznych warunkach "nie wcześniej niż we wrześniu". Jak zaznaczył, aby mogło do nich dość, potrzebne są "bezpieczne warunki sanitarne" w dniu głosowania, ale także wcześniej możliwość zbierania podpisów i prowadzenia kampanii wyborczej.

"Dlatego z powodu trudnej sytuacji związanej z COVID-19 Rada Ministrów uznała za słuszne przełożenie wyborów lokalnych i samorządowych, podobnie jak wcześniej referendum konstytucyjnego na temat redukcji liczby parlamentarzystów" - oświadczył minister. Referendum miało odbyć się 29 marca.

Dodał: "W ten sposób zagwarantuje się obywatelom w najlepszy sposób prawo do udziału w procesie demokratycznym, ale także potrzeby regionalnej i gminnej administracji w walce z epidemią".

Jak poinformował D'Inca, kadencja władz regionalnych w Kampanii, Ligurii, Marche, Apulii, Toskanii i Wenecji Euganejskiej została przedłużona o trzy miesiące; do 31 sierpnia. Zarządzono, że wybory mogą tam odbyć się najwcześniej 6 września. Wybory lokalnych administracji przełożono zaś na okres między 15 września a 15 grudnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka