Włochy wygrały "pierwszą batalię" z koronawirusem - oświadczył w środę minister do spraw regionów Francesco Boccia. Zwrócił uwagę na znaczny spadek wskaźnika zakaźności wirusa w kraju.

Zdjęcie Liczba wyleczonych we Włoszech przekroczyła 129 tysięcy /Tino Romano /PAP/EPA

W wystąpieniu przed jedną z komisji w Izbie Deputowanych minister Boccia oświadczył: "Wygraliśmy pierwszą batalię i przywróciliśmy bezpieczeństwo w kraju".

"Wskaźnik zakaźności R spadł z 3,5-4 do 0,5. To osiągnięcie jest punktem wyjścia" - zauważył.

Minister mówił o wskaźniku reprodukcji wirusa, który pokazuje, ile kolejnych osób zakaża jedna zainfekowana osoba. Gdy wartość wskaźnika wynosi powyżej 1 oznacza to, że epidemia rozwija się, a gdy jest niższy niż 1 - że jest tłumiona.

Minister poinformował również o planach otwarcia granic regionów 3 czerwca i umożliwienia obywatelom podróży między nimi. Zastrzegł zarazem, że region, w którym będzie utrzymywało się wysokie ryzyko zakażenia, zostanie wyłączony z tej liberalizacji ruchu.

Dotychczasowy bilans trwającej od lutego epidemii we Włoszech to ok. 32 tysiące zmarłych zakażonych osób i 226 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych przekroczyła 129 tysięcy.

